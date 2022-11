La pioggia sposta il party dentro casa: in 41 a fare baldoria, intervengono i carabinieri

La forte pioggia di venerdì notte ha giocato un brutto scherzo ad un gruppo di giovani in zona piazza Bologna, quartiere della movida in II municipio. Dovendo trovare un posto per festeggiare una ricorrenza, in ben 41 si sono ritrovati a casa di un'amica, ma evidentemente non sono riusciti a controllare il trambusto e i vicini hanno iniziato a tempestare di chiamare il 112. Risultato: festa finita e padrona di casa sanzionata.

Il blitz dei militari del comando provinciale è avvenuto nella tarda serata tra venerdì 25 e sabato 26 novembre, dopo numerose chiamate arrivate al numero unico emergenze, il 112. Diversi residenti di una palazzina vicino piazza Bologna lamentavano musica ad alto volume e schiamazzi, provenienti da uno degli appartamenti. L'elevato numero di segnalazioni ha spinto i carabinieri a recarsi sul posto, individuando l'origine del baccano in una festa all'interno dell'abitazione di una ragazza di 25 anni, che aveva ospitato ben 41 persone, tutte identificate dai militari. La giovane è stata anche sanzionata per violazione dell'articolo 12 del regolamento urbano, cioè diffusioni sonore e disturbi oltre orari consentiti.

Oltre a questo, i carabinieri della compagnia provinciale nel fine settimana hanno controllato complessivamente 169 persone e 73 veicoli, operando in particolare nelle zone di piazza Bologna e Trastevere come pianificato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal neo prefetto Bruno Frattasi. I carabinieri dei Parioli supportati dal nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria hanno denunciato a piede libero un 25enne perché alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito e hanno segnalato due persone come assuntori di sostanze stupefacenti.