Cadono mattoni dalla facciata del palazzo: danneggiate due auto in sosta

Paura in zona Piazza Bologna dove sono crollati i mattoncini della cortina di un palazzo. Il cedimento dall'ultimo piano di una palazzina di quattro livelli.

Sono state le pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale a intervenire in via dei Foscari nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 27 dicembre - per la caduta di alcuni calcinacci da un palazzo. Danneggiate due auto in sosta, nessuno è rimasto ferito.

La strada è stata chiusa dalle 15.45 per agevolare l'intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.