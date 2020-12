Paura a Piazza Bologna: crolla in strada pino di venti metri, danneggiate auto e scooter

Paura nella zona di Piazza Bologna dove un albero è crollato danneggiando auto e scooter in sosta. Forte il boato conseguente al crollo, avvenuto intorno alle 4:00 del mattino del 9 dicembre in via Giovanni Severano 33, altezza via Vincenzo Forcella.

In particolare il crollo ha riguardato un pino di circa 20 metri caduto su due auto e due scooter con le fronde della pianta che hanno colpito anche altri mezzi. Nessuno è rimasto ferito. Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale.

Sul posto per eseguire gli accertamenti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale.