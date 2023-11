Si fa la piastra, manda in tilt il sistema antincendio e il treno si blocca

Ha deciso di farsi la piastra per i capelli mentre viaggiava su un treno regionale, il Rock 4125 della linea FL5. I fumi causati dalla messa in piega fai da te, tuttavia, hanno invaso parte della carrozza facendo attivare il sistema anti incendio.

È quanto successo sabato tra Maccarese e la stazione Aurelia intorno alle 11. Il convoglio è stato fermato a Maccarese per i controlli, ed è ripartito dopo il reset. Nel tratto interessato la circolazione ferroviaria è stata instradata su unico binario con rallentamenti fino a 40 minuti. Una disavventura per i passeggeri.

???Il treno regionale 4125 (PISA-ROMA) è fermo a MACCARESE per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo.#pendolaritos November 25, 2023

Nella giornata di oggi, invece, si sono riscontrati ritardi fino a 70 minuti alla stazione Termini per un problema all'alta velocità nel nodo di Firenze a causa di una persona che ha iniziato a spostarsi a piedi sui binari. Coinvolti anche i regionali in transito dal nodo di Firenze con ritardi fino a 60 minuti. Al momento la circolazione è in graduale ripresa.