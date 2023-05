La ricetta di Piantedosi: "Per Termini decisiva la riqualificazione in vista del Giubileo"

Su Termini lo sforzo è stato fatto, eppure i fatti di cronaca restano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Roma, ha elogiato l'operato delle forze dell'ordine dentro e fuori alla stazione, ma episodi di spaccio, furti, rapine e aggressioni ci sono ancora.

I numeri

"Dall'inizio dell'anno, solo nell'area della stazione Termini, abbiamo impiegato quasi 3mila unità di forza di polizia, 200 di polizia municipale. Circa 30mila persone sono state controllate, di cui oltre 10mila stranieri, 164 persone arrestate, 305 denunciate, 5.200 veicoli controllati, 501 esercizi pubblici controllati. C'è dunque un'attenzione massima, che rinnoveremo", ha sottolineato il ministro degli Interni aggiungendo che "la nomina del prefetto a Roma sarà fatta già oggi o al massimo la prossima settimana".

In merito alle risorse su scala nazionale da destinare alla videosorveglianza, Piantedosi ha spiegato: "Abbiamo una contribuzione annuale col fondo sicurezza urbana, rispetto alle esigenze delle città delle aree metropolitane, e Roma Capitale è al primo posto tra queste. Abbiamo liquidato la quota 2022 e per il 2023 è previsto un aumento della quota di contribuzione annuale pari a 5.362.920 euro e in più dal fondo di giustizia daremo un'assegnazione di un milione di euro a ciascun comune delle aree Metropolitane. Quindi abbiamo in cantiere di dare sul 2023 una ulteriore contribuzione di 6 o 7 milioni circa".

Inoltre "abbiamo delle contribuzioni per Roma Capitale relative agli interventi del sociale legati ai temi della sicurezza urbana, interventi che vanno a sostenere in quota parte, qualora il comune dovesse immaginare di fare, per creare luoghi di accoglienza, integrazione e sostegno ai senza fissa dimora: diamo 100mila euro come contributo per quest'anno". Infine il ministro ha aggiunto che con le nuove immissioni di personale previste a giugno tra le forze di Polizia il saldo per quanto riguarda il turn over sarà positivo per "50 unità in più".

La riqualificazione

Oltre i freddi numeri il nodo però è un altro. Piantedosi ne è consapevole e mette nel pentolone della sua ricetta per una maggiore sicurezza nell'area del principale scalo ferroviario della Capitale, un nuovo ingrediente: "L'elemento di novità è un grande progetto di riqualificazione dell'area di Termini che verrà avviata a luglio in vista del Giubileo da piazza dei Cinquecento a piazza della Repubblica, compresi gli attraversamenti. Dobbiamo cogliere l'occasione per contribuire a realizzare il progetto con un'attenzione rinnovata anche per evitare che i cantieri si trasformino in luoghi insicuri e per creare le condizioni strutturali per trovare un posizionamento visibile delle forze dell'ordine".

Insomma, un nuovo look per dare ossigeno a residenti e imprenditori: "Capisco il problema degli esercenti e residenti e il punto di vista degli albergatori, ma la riqualificazione dell'area è la risposta", ha aggiunto rispondendo alle domande dei cronisti sulle proteste dei comitati dell'Esquilino contro la situazione di degrado dell'area e la mancata efficacia, a loro avviso, di quello che lo stesso ministro ha definito "modello Termini", ossia il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.

L'emergenza

"Su Termini abbiamo un'attenzione massima, che rinnoveremo ulteriormente. Siamo consapevoli che girano fenomeni di umanità. Le persone vanno in stazione perché si sentono al sicuro. C'è una complessità da tenere in considerazione. Credo che questo progetto di riqualificazione darà la grande opportunità di affrontare questi fenomeni - ha aggiunto. Ancora a proposito delle proteste degli albergatori dell'Esquilino, che hanno contestato anche l'impiego dell'hub vaccinale per l'accoglienza sostenendo che non verrebbe realmente usato dai senza fissa dimora, il ministro ha aggiunto che "l'hub vaccinale verrà superato. Roma Capitale sta pensando a nuove soluzioni di accoglienza, perché le persone vanno in stazione ugualmente".

Sul tema è intervenuta l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari: "In questi mesi, con un turnover, nella struttura che può ospitare fino a 40 persone abbiamo accolto 127 senza dimora, di cui 30 donne, che rappresentavano 35 nazionalità differenti e il 20% italiani. Fin dalle prime ore dell'apertura la tensostruttura si è dunque dimostrata una soluzione efficace sul fronte dell'accoglienza anche per iniziare un primo percorso di integrazione verso soluzioni più idonee".