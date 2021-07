Maxi piantagione di marijuana, anziano sorpreso ad innaffiare 60 piante di cannabis alte tre metri

In manette un 66enne. La coltivazione sequestrata alle porte di Roma

Una maxi piantagione di marijuana con 60 piante di cannabis alte circa tre metri. "Pollice verde per l'erba" costato l'arresto ad un coltivatore, sorpreso mentre irrigava il suo campo stupefacente alle porte di Roma. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Bracciano ad arrestato, l'anziano, un 66enne originario della provincia di Viterbo, ma domiciliato a Roma per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato scovato mentre era intento ad innaffiare la piantagione illegale, nascosta nella fitta vegetazione dell’agro compreso tra località La Valle nel Comune di Morlupo e località Ca Bellina in Castelnuovo di Porto.

Era da almeno due mesi che i Carabinieri avevano notato l’uomo che, pur non essendo del luogo, andava e veniva con regolarità da un’area incolta, motivo per cui da qualche tempo erano iniziati i servizi di osservazione e pedinamento volti a individuare con esattezza il luogo in cui questi si recava con tanta assiduità.

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri sono riusciti a scoprire l’ubicazione esatta della piantagione, dotata di sistema di irrigazione, con piante alte fino a 3 metri, ma ben nascosta in mezzo alla fitta vegetazione circostante, raggiungibile solamente da un angusto viottolo ricavato tra le fronde. Al suo arrivo, l’uomo, che non si aspettava certo di venire scoperto, ha trovato i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, appostatisi in attesa tra gli alberi.

I militari si sono recati successivamente presso l’abitazione dell’arrestato, dove hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana suddiviso i tre contenitori, verosimilmente frutto delle prime piante giunte a maturazione, oltre a circa 500 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento in dosi. L’arrestato è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.