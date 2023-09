Una pianta da "sballo" tenuta in appartamento. Cinquantenne finisce nei guai

Teneva una pianta di marijuana alta più di un metro nel suo appartamento. Ai carabinieri di Nettuno è arrivata una segnalazione di un via vai anomalo in un condominio e così i militari si sono presentati alla sua porta e lo hanno pizzicato. Nei guai è finito un cinquantenne, arrestato e gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i militari avevano notato la presenza di alcuni soggetti tossicodipendenti già noti, nei pressi di un condominio dove risiede l'uomo. Di conseguenza i carabinieri d hanno organizzato una perquisizione durante la quale, all'interno di un appartamento, è stata trovata una pianta di marijuana di circa 110 centimetri in fioritura, nonché alcuni grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Dopo aver sequestrato il tutto, i carabinieri hanno accompagnato l'uomo in caserma e condotto presso il proprio domicilio, in attesa del processo.