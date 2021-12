Piano Freddo Municipio II, pronto ad aprire un centro d'accoglienza al Pinciano

Il Municipio II si prepara ad affrontare le rigide temperature invernali e mette in campo il suo piano freddo per tutelare i senza dimora. Dovrebbero aprire giovedì 9 dicembre, infatti, i primi 15 posti letto all'interno di un immobile di via Ulisse Aldovrandi 16, di proprietà del Municipio, grazie ai fondi messi a disposizione sia dal bilancio municipale del 2021 (35.000 euro) sia dal Campidoglio (40.000 euro) come annunciato a Roma Today dall'assessora Barbara Funari.

Posti letto e unità di strada

"Oltre al centro d'accoglienza - spiega a Roma Today l'assessore al Sociale del Municipio, Gianluca Bogino - che speriamo possa arrivare ad ospitare fino a 40 persone quando sarà completamente operativo, sarà attivata anche un'unità di strada che farà sia assistenza sia accompagnamento al centro. Ci sono ancora alcune pratiche da sbrigare, come l'ufficialità dell'assegnazione della gestione del centro e dell'unità di strada, ma siamo ai dettagli".

Cosa prevede il piano freddo comunale

La gestione dell'emergenza freddo per il 2021-2022 prevede l'apertura di 95 posti letto su tutto il territorio comunale grazie al bando 2020 per l'ampliamento dell'offerta nei centri d'accoglienza a gestione pubblica, oltre ulteriori 166 tra prima e dopo Natale grazie al trasferimento delle risorse (600.000 euro suddivisi equamente tra i 15 Municipi) da parte di Roma Capitale.

La prossima settimana dovrebbe tenersi una commissione Politiche Sociali ad hoc in Comune per fare il punto della situazione sull'impegno delle risorse da parte degli enti di prossimità.