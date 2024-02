Philip Rogosky scomparso a Roma, l'appello degli amici per ritrovare l'organizzatore cinematografico

Philip Rogosky, 56 anni, organizzatore cinematografico è scomparso a Roma. Di lui, da lunedì 29 gennaio, non si hanno più notizie. I parenti e gli amici hanno presentato denuncia alle forze dell'ordine e lanciato un appello, condiviso anche dall'associazione Penelope e dalla trasmissione 'Chi l'ha visto?'.

Secondo quanto ricostruito, lo scorso lunedì Philip Rogosky era uscito intorno alle 9 del mattino dalla sua casa, in zona ponte Sant'Angelo, per una passeggiata ma da quel momento di lui si sono perse le tracce. Il telefono risulta spento da allora. L'uomo, secondo quanto appreso, non farebbe abuso di alcol e droghe.

Pizzetto biondo e capelli chiari raccolti dietro la nuca, frequenta la zona di Monteverde dova la moglie ha un negozio. Anche il quartiere Prati è una zona che spesso l'uomo frequenta.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni bordeaux giaccone verde scuro con cappuccio, pantaloni color vinaccia e scarpe Camper. Si teme Philip Rogosky possa essersi sentito male ma una prima verifica negli ospedali romani ha avuto esito negativo. Quel giorno non doveva andare a lavoro, ha detto un suo collega a 'Chi l'ha visto?' sottolineando che solitamente, il 56enne ama muoversi con le bici elettriche.