Omicidio Alexandru Ivan, i dissapori con i Petrow nel passato e l'ombra della droga

C'è l'ombra della droga e un passato fatto di dissapori tra Tiberiu Maciuca, il patrigno di Alexandru Ivan, e la famiglia Petrow, dietro al delitto di Pantano. Interessi che per un tempo sono stati anche comuni. Poi i litigi, le discussioni, fino alla tragedia consumata nel parcheggio della stazione della metro C dove Alex è morto a 14 anni.

La famiglia del ragazzo non si dà pace Alexandra Katlan, la mamma, non ha dubbi sulla purezza del figlio. Il padre biologico, Eduard Ivan, sta aspettando l'ok del magistrato, il suo desiderio è quello di far tornare in Romania la salma del figlio per la sepoltura, magari per la prossima settimana. Carabinieri e procura, invece, continuano a indagare.

I dissidi del passato

Tra i Petrow e Tiberiu Maciuca sono emersi dei trascorsi. Un passato che avrebbe alimentato la dinamica di quanto accaduto e, come benzina sul fuoco, accelerato l'escalation drammatica degli eventi. Il patrigno di Alex, ascoltato dai carabinieri, ha raccontato che in passato avrebbe nascosto droga per conto di un Petrow, parente stretto di Dino.

Marijuana che sarebbe costata l'arresto a Tiberiu Maciuca, ma dopo quell'evento i rapporti tra i fratelli Petrow e il patrigno di Alexandru si sarebbero incrinati, visto che l'arresto portò anche al sequestro della marijuana da spacciare. Un clima teso esploso al bar di via Casilina.

Corum Petrow resta in carcere

Nel frattempo nella giornata di ieri il gip di Velletri ha convalidato il fermo di Corum Petrow, il 24enne primo arrestato per concorso in merito all'inchiesta per l'omicidio di Alexandru. Il giudice ha emesso, contestualmente e dopo aver interrogato il giovane, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Corum Petrow avrebbe concordato l'appuntamento trappola con Tiberiu Maciuca.

Le accuse per Dino Petrow

Mercoledì è stata la giornata anche della cattura di Dino Petrow, si era nascosto a Treviso. Lui, secondo la ricostruzione, avrebbe discusso con Tiberiu Maciuca nel bar di via Casilina, a Rocca Cencia, colpendo il patrigno di Alex con una testata in bocca. Domani potrebbe comparire davanti al gip di Velletri, in video conferenza, per l'udienza di convalida. È accusato di concorso in omicidio volontario e non è escluso che possa aver sparato.

I punti in sospeso

L'autopsia sul corpo di Alex ha confermato che il minorenne è stato centrato e ucciso da un unico proiettile al torace. Le indagini continuano e i punti in sospeso sono diversi. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare gli altri uomini che erano con i Petrow e le pistole, due, usate per far fuoco.

Nel parcheggio della stazione Pantano, infatti, sono stati trovati bossoli marca Winchester e Fiocchi. Ecco perché, come ha detto Corum Petrow, c'è il timore che lì era presente più di un'auto arrivata per aggredire Maciuca e i suoi. Le prossime ore potrebbero essere ancora decisive.