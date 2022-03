Petardi e bombe carta contro il prete antispaccio

Stava parlando di legalità in strada, come spesso gli capita, quando gli hanno lanciato petardi e bombe carta. Don Antonio Coluccia, chiamato da molti il "prete anti spaccio" perché diventato famoso dopo i suoi blitz a San Basilio, è stato costretto a interrompere il suo discorso e a mettersi al riparo, aiutato dagli uomini della scorta che lo seguono.



Il fatto è accaduto sabato 5 marzo nel quartiere Laurentino 38, mentre era impegnato a parlare con alcuni residenti. Don Coluccia, proprio in quel quartiere, alcuni giorni prima aveva partecipato a una fiaccolata a sostegno del titolare di un bar aggredito.



Che l'aggressione sia riconducibile a questioni legate alla criminalità, saranno le indagini a dirlo. Di certo c'è quanto denunciato e sottolineato anche dall'associazione Noi: "A intimidire il prete, mentre interveniva in solidarietà ai cittadini della zona, sono state persone che non gradiscono i suoi messaggi per la legalità. Don Antonio è stato costretto a interrompere il suo discorso e a mettersi al riparo. Meno di una settimana fa, eravamo con lui in strada per la fiaccolata organizzata in risposta all'aggressione al barista del quartiere. Vogliamo stringerci a don Antonio ed esprimergli tutta la nostra amicizia e vicinanza".