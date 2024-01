Petardo inesploso in spiaggia, intervengono gli artificieri

Un petardo potenzialmente pericoloso. Un botto di Capodanno pronto a esplodere. È quanto trovato da un passante su una spiaggia di Nettuno, in provincia di Roma. Da qui la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto degli artificieri dei carabinieri.

Il rinvenimento lunedì pomeriggio in via Eolo, altezza stabilimento Bellavista. È stato un passante a notare l'artifizio pirotecnico artigianale richiedendo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Anzio. Sul posto sono poi arrivati gli artificieri del reparto operativo del comando provinciale di Roma che lo hanno rimosso in sicurezza.

Un potenziale pericolo sventato. In questo fine anno a Roma e provincia sono state 20 le persone rimaste ferite in seguito allo scoppio di botti di Capodanno, sia la notte di San Silvestro che nei giorni successivi all'1 gennaio.