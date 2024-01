Roma-Cremonese, petardo esploso nei corridoi dello stadio: due feriti

Due feriti fortunatamente non in gravi condizioni a causa di un petardo esploso ieri sera, nei corridoi dello Stadio Olimpico. Il 'botto' pericoloso è stato scoppiato nella zona che da accesso ai bagni, poco prima della partita di Coppa tra Roma-Cremonese. Due addetti alle pulizie, in quel momento al lavoro, sono rimasti feriti. Uno dei due feriti ha riportato leggere escoriazioni, mentre l'altro un trauma al timpano.