Questa mattina verso le 5 è esploso un petardo davanti alla saracinesca di una pizzeria in piazza Quarto dei Mille a Ostia. La deflagrazione ha danneggiato solo la saracinesca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di via dei Fabbri Navali che stanno indagando sull'accaduto. Il titolare ha raccontato agli investigatori di non aver ricevuto minacce.