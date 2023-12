Petardo esplode e colpisce 28enne in testa: è in prognosi riservata

È ricoverato in gravissime condizioni un ragazzo di 28 anni ferito da un petardo in provincia di Roma, ad Anzio. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Riuniti prima e poi al San Camillo dov'è ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico. Il ventottenne è stato colpito al cranio del fuoco d'artificio.

I fatti si sono consumati ieri sera durante una festa in un locale. Il 28enne era uscito momentaneamente all'aperto ed è stato accidentalmente colpito dallo scoppio di un petardo, lanciato da un amico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio che da una prima ricostruzione hanno accertato la dinamica dei fatti.

Inoltre, durante un sopralluogo sono state subito rinvenute alcune tracce ematiche. Il ferito, dopo le prime cure ricevute all'ospedale Riuniti di Anzio, è stato poi trasferito d'urgenza a Roma. I carabinieri hanno identificato l'amico che avrebbe esploso il petardo, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti. Sull'episodio sarà inoltrata una informativa alla procura della Repubblica di Velletri.