Petardi contro l'ambasciata bielorussa, in un video ripresi due uomini

Accendono due petardi, uno a testa, poi si girano, lo lanciano nel giardino dell'ambasciata della Bielorussia, a Roma, e scappano via. Il boato, percepito in tutta la zona, per fortuna non ha causato danni, facendo però saltare la telecamera che da su via delle Alpi Apuane, che comunque ha ripreso la scena. A diffondere il video, già in mano alla Digos che sta lavorando anche per determinarne la veridicità completa, NexaTv, la televisione di stato bielorussa.



Di certo c'è che chi indaga sul caso dei petardi lanciati all'interno dell'ambasciata bielorussa a Montesacro, è a caccia di due uomini. Il personale dell'ambasciata, dopo lo scoppio avvenuto intorno alle 4 del mattino del 9 marzo, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che si sono recate per effettuare i rilevi.



Della vicenda è stata informata anche la procura che attende una prima informativa proprio dalla Digos, atteso per oggi, per procedere alla formale apertura di un fascicolo di indagine. Al momento a piazzale Clodio il procedimento dovrebbe finire all'attenzione dell'antiterrorismo, anche se il gesto è con molta probabilità legato alla guerra in Ucraina, considerata soprattutto la posizione presa dalla Bielorussia che sta, di fatto, affiancando la Russia nell'attività militare.

??Belarusian Foreign Ministry said that a terrorist attack was carried out against the #Belarusian embassy in Italy: allegedly unknown people in masks threw some objects on the territory of the embassy, after which one of the objects exploded. pic.twitter.com/s8jFpNRCuw — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

Gli investigatori stanno analizzando in primo luogo le telecamere che circondano il sito istituzionale che ospita la sede diplomatica: l'obiettivo è capire se le videoriprese hanno immortalato gli autori del gesto, rendendo così una più semplice e veloce identificazione. Chi indaga, inoltre, vuole chiarire se si tratta di una provocazione di un singolo o se siamo in presenza di una azione "più strutturata".

Di certo, tuttavia, al momento non sono giunte rivendicazioni. L'iniziativa ha comunque fatto innalzare i livelli di controllo dell'area. Questura e prefettura, hanno disposto un potenziamento della vigilanza. Già da ieri, l'ambasciata monitorata 24 ore su 24 con una presenza "fissa" di agenti e auto. Attenzione massima, come dal 25 febbraio è in atto per le strutture diplomatiche di Russia e Ucraina, dove i livelli sia per quanto riguarda le ambasciate in Italia che quelle presso la Santa Sede sono più alti.