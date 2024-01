Raccolgono petardi da terra, due 13enni feriti: uno perde la mano, l'altro l'occhio

Due ragazzini di 13 anni hanno raccolto petardi inesplosi da terra e li hanno accesi. Per l'esplosione uno ha perso un occhio, l'altro una mano. È' accaduto poco dopo le 17 in via Borutta, nella zona di Borghesiana. I due ragazzini sono stati portati in ospedale in codice rosso: il primo al Bambin Gesù, il secondo al Policlinico Gemelli.

Sul posto gli agenti del commissariato Casilino.