Petardi contro agenti e scritte pro-Palestina: blitz anarchico

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Roma. Se la manifestazione pro Palestina, con un sit in, a piazza Vittorio si è svolta senza alcun problema, lo stesso non si può dire di quanto avvenuto in piazza Malatesta per un blitz degli anarchici alle 19.30.

Un gruppo di 30 persone si è mosso in corteo per le vie limitrofe, imbrattando vetrine di una sede Bnl e le mura di alcuni edifici con scritte pro-Palestina. Alla vista di contingenti delle forze dell'ordine, le persone hanno iniziato a lanciare alcuni petardi di grosso calibro all'indirizzo degli agenti. Dopo alcuni minuti, gli stessi manifestanti, sempre monitorati dal reparto mobile e da personale di polizia, si sono allontanati. In quel frangente sono stati fermati due componenti del gruppo che, condotti presso gli uffici di polizia, sono stati denunciati. Nel corso del corteo due auto sono state imbrattate da vernice rossa.