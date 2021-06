Choc a Prati: ragazzi lanciano petardi contro una clochard

"Dei ragazzi stanno lanciando dei petardi contro una clochard", questa la chiamata arrivata al 112 nella notte di domenica da Prati. Ad essere presa di mira una senza fissa dimora solita dormire davanti un istituto bancario di piazza Cavour. Azione deprecabile che per una fortunata casualità non ha ferito la donna,con un fumogeno che ha innescato un principio d'incendio su uno dei cartoni utilizzati dalla donna come riparo per la notte.

Molto conosciuta dagli abitanti e dai commercianti del quartiere a ridosso del Vaticano, richiesto l'intervento al 112 sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Borgo di polizia. Accertato l'accaduto i poliziotti hanno ascoltato sia la richiedente dell'intervento che la clochard, scossa ma illesa.

Raccolti i primi elementi di indagine, gli investigatori hanno acquisito il giorno dopo le immagini delle telecamere di sicurezza di piazza Cavour a caccia di elementi utili a risalire agli autori del lancio di petardi.