Picchiano agente e lanciano petardi contro i passanti: la domenica al mare del branco di Roma est

Prima le manovre azzardate in strada, poi la lite verbale con un agente libero dal servizio che li aveva invitati a smetterla. Infine il lancio di due petardi contro il poliziotto che aveva "osato" riprenderli che ha determinato il ferimento del "rivale" e di un passante. La domenica pomeriggio di passione è stata vissuta ad Anzio dove i carabinieri hanno poi identificato e denunciato i tre amici.

I fatti hanno preso corpo il 2 agosto nel Comune del litorale laziale dove tre amici, tutti residenti a Tor Bella Monaca, avevano pensato di passare una giornata al mare. All'altezza di via Vinicio il conducente della Renault con a bordo i tre amici ha cominciato a mettere in atto delle manovre azzardate.

Una scena che non è passata inosservata ad un agente di polizia libero dal servizio che li ha invitati a smetterla. Da qui una prima lite verbale al culmine della quale i tre hanno aggredito il poliziotto. Poi, non paghi, hanno acceso e tirato due grossi petardi in direzione dell'uomo con l'esplosione che ha ferito lui ed un passante, un 58enne residente ad Aprilia.

Feriti sia il polziotto che il passante i due sono stati trasportati in ospedale con rispettivamente 14 e 7 giorni di prognosi, dovuti ad abrasioni ed ustioni. Allertate le forze dell'ordine e fornita una descrizione dell'auto e dei tre amici sulle loro tracce si sono messi i Carabinieri della Stazione di Anzio.

Rintracciati poco più tardi sulla riviera Mallozzi i tre sono stati identificati in tre romani di 44, 40 e 37 anni. Tutti già conosciuti alle forze dell'ordine sono stati denunciati per "lesioni personali aggravate in concorso".