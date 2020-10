Ostia, pestato a calci e pugni sul lungomare: 58enne in prognosi riservata

Riverso a terra, in una pozza di sangue, ancora cosciente. Così i poliziotti del commissariato di Ostia hanno ritrovato un 58enne italiano, senza fissa dimora nella notte tra venerdì e sabato. Siamo sul lungomare Paolo Toscanelli dove, sulle panchine della zona, l'uomo trovava solitamente riparo ed anche per questo era persona nota. Il ritrovamento è avvenuto per caso, durante i controlli nella zona.

Pochi minuti dopo l'uomo ha perso conoscenza, non riuscendo così a raccontare a forze dell'ordine e soccorritori quanto accaduto. Trasportato al Grassi di Ostia si trova ricoverato in gravi condizioni. A distanza di 24 ore la prognosi è ancora riservata, con l'uomo che lotta tra la vita e morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto confermato a RomaToday da fonti di polizia, si sarebbe trattato di un vero e proprio pestaggio, avvenuto senza l'ausilio delle armi. Il dettaglio è desunto dall'assenza di segni di armi o corpi contundenti. Picchiato a calci e pugni quindi, da chi è ancora oggetto di indagine. Acquisite le telecamere della zona, sono in corso le verifiche su quanto accaduto. Non esclusa la lite tra senza fissa dimora per futili motivi.