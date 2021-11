Pestato dal branco per un cellulare

È stato pestato dal branco, preso a pugni e calci in strada. Il tutto con lo scopo di rubargli lo smartphone. A salvare un 18enne romano, un agente del Reparto Mobile di Roma che stava passando con la sua macchina in piazza Cesare Battisti, ad Anzio, notando la brutale aggressione che stava andando in scena nella serata di venerdì. Il poliziotto, intervenuto per salvare la giovane vittima, ha inseguito i tre aggressori riuscendone a bloccare uno poco dopo.

Il ladro, tuttavia, supportato dai suoi complici che sono tornati indietro per aiutarlo, ha provato ad allontanarsi, ma è stato subito bloccato da una pattuglia del commissariato Anzio intervenuta per dar manforte al collega. Il 18enne romano, bloccato e arrestato, è accusato di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Refertati, sia la vittima della rapina che il poliziotto intervenuto per difenderlo, sono stati giudicati guaribili con una prognosi di 5 giorni. Continuano le ricerche degli altri due rapinatori.