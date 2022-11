Senzatetto picchiato a Trastevere, individuati i due responsabili del pestaggio

Hanno un volto i due responsabili del pestaggio al senzatetto avvenuto a piazza Trilussa a Trastevere. Le immagini, pubblicate da Repubblica.it e acquisite dagli agenti del commissariato Trastevere, hanno permesso di cristalizzare la scena e di individuare i due responsabili.

Giacca nera e felpa con cappuccio, i due responsabili sono ben visibili nel video circolato inizialmente su alcune chat. Al vaglio della polizia ci sono però anche le immagini delle telecamere della zona. Il prossimo passo, secondo quanto si apprende, sarà quello di identificare i due ragazzi immortalati nelle immagini. Solo a quel punto verrà redatta un'informativa e consegnata a piazzale Clodio, in Procura, dove potrebbe essere aperto un fascicolo per lesioni.

La vittima del pestaggio è un clochard di mezza età sdraiato in terra con indosso solo un paio di scarpe da tennis, dei pantaloncini rossi e la camicia completamente aperta.

Cosa si vede nel video

Nel video si vede un primo adolescente che spunta dal giubbino nero dà un primo calcio in testa alla vittima. Subito dopo un altro ragazzo lo imita. Poi il terzo calcio.

Le ragazze che assistono alla scena gridano sconvolte: "Regà, che fate: fermi oh". La folla ha un sussulto di disapprovazione a ogni colpo. Per circa 40 lunghissimi secondi non interviene nessuno. Finché un ragazzo, con la felpa bianca, non si stacca dal gruppo degli spettatori e si scaglia contro uno degli aggressori. A quel punto scoppia la maxi rissa: bianchi contro neri. Mentre la vittima resta in terra.



