A Tor Bella Monaca un uomo è stato pestato in strada. È in fin di vita

In fin di vita in strada con gravi ferite al volto e alla testa. Quarantotto anni, italiano, l'uomo è stato trovato privo di conoscenza la notte di lunedì a Tor Bella Monaca, poco distante da una delle zone di spaccio del quartiere. Trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata si trova in rianimazione. Lotta fra la vita e la morte.

Sono stati gli agenti di polizia a intervenire poco dopo l'1:00 della notte fra il 10 e l'11 settembre in viale Paolo Ferdinando Quaglia, all'altezza di largo Ferruccio Mengaroni. Con la testa spaccata, presumibilmente in seguito a un pestaggio, l'uomo ha riportato una emorraggia cerebrale. Degli autori del pestaggio nessuna traccia.

Un vero e proprio mistero, sul quale indagano gli investigatori del VI distrettto Casilino di polizia. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi, la vicinanza del ritrovamento del 48enne a una delle piazze di spaccio del quartiere della periferia est della Capitale potrebbe essere una delle chiavi per risolvere il giallo.