Picchiato violentemente in strada, 51enne in fin di vita

Lotta fra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea un uomo brutalmente picchiato in strada. Le violenze lunedì sera a Roma Nord. Grave un 51enne moldavo. A pestarlo sarebbe stato un giovane romeno, sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Tentato omicidio le accuse nei suoi confronti.

Sono stati gli agenti delle volanti e del commissariato Ponte Milvio di polizia a intervenire intorno alle 22:00 del 18 dicembre in via Dalmine, zona Labaro - Casale Prima Porta. In terra in condizioni critiche, il 51enne è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 con fratture multiple al torace e al costato.

Raccolti i primi elementi gli investigatori di polizia hanno poi individuato e fermato un 27enne romeno. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di tentato omicidio la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.