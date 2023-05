Pestato in strada da tre uomini con una mazza di ferro scappa sul bus notturno

Era in strada con un amico quando è stato accerchiato da tre persone. Poi la violenza: calci, pugni e bastonate con una mazza di ferro contro tutto il corpo. Al centro dell'interesse del gruppo un 34enne romano, preso di mira in piazza Pier Carlo Talenti, nel cuore dell'omonimo quartiere residenziale del III municipio Montesacro. Picchiato, l'uomo ha trovato la forza di alzarsi ed è poi riuscito a scappare a bordo di un bus notturno.

A richiedere l'intervento ai soccorsi è stata la stessa vittima, una volta sceso dal bus nella zona di Conca d'Oro. Sono quasi le 3:00 della notte fra il 14 e il 15 maggio quando gli agenti del III distretto Fidene Serpentara intervengono in via Martana. Sul posto i poliziotti hanno quindi trovato l'uomo, con i segni del pestaggio appena subito, che ha poi raccontato agli investigatori di essere stato avvicinato poco prima da tre uomini a lui sconosciuti, che dopo aver mandato via il suo amico, lo hanno colpito infierendo contro di lui con un bastone in ferro.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini. Svolti i primi accertamenti la vittima è risultata avere una precedente condanna per maltrattamenti in famiglia.

Passato dell'uomo che gli inquirenti non trascurano, con gli stessi che al momento non escludono che l'aggressione possa essere direttamente legata ai precedenti penali del 34enne, non escludendo nessun'altra ipotesi: dalla tentata rapina all'avvertimento.