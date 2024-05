"Ho il ferro ti ammazzo", trascinato fuori dal bar e pestato da una gang. Non gli aveva offerto da bere

Trascinato fuori dal bar e pestato da una gang. Un cliente che si era rifiutato di offrire da bere a sei ragazzi che non aveva mai visto in vita sua. Un pretesto probabilmente con l'uomo - un 32enne pakistano - picchiato brutalmente dalla banda che lo ha poi rapinato e lasciato in terra sanguinante. Una notte di violenza, avvenuta la scorsa estate in zona Torpignattara-Marranella. A distanza di quasi un anno i carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno al branco, sei giovani di età compresa fra i 19 e i 21 anni, finiti in manette.

L'arrivo della gang all'interno del bar

Le violenze avvennero la notte dello scorso 28 giugno 2023 in un bar di via di Acqua Bullicante, a Roma est. Un incubo iniziato all'interno del locale dove l'uomo stava tranquillamente consumando da bere quando un gruppo di persone ha fatto ingresso nel bar. Uno di loro lo ha affiancato e gli ha chiesto di offrigli da bere.

Trascinato fuori dal bar e pestato

Il rifiuto del 32enne del Pakistan, ha però innescato la violenta reazione di uno degli amici che lo ha poi minacciato: “dammi i soldi, io ho il ferro, ti ammazzo, fammi controllare le tue tasche”, con lo stesso che gli ha mostrato un coltello colpendolo improvvisamente con un pugno al volto. La vittima è stata poi accerchiata e trascinata fuori dal locale dove il pestaggio è proseguito con il branco che si è accanito sull'uomo con pugni e calci in faccia. In terra il 32enne è stato poi rapinato del marsupio contenente il portafoglio con la somma di 350 euro, il telefono cellulare e la carta di credito.

In terra in una pozza di sangue

Lasciata la vittima in terra in una pozza di sangue il branco si è poi dato alla fuga ma solo dopo aver minaccaito il proprietario del bar che gli aveva intimato di fermarsi mentre trascinavano il 32enne fuori dal locale. "Fatti i fatto tuoi", con il barista che non ha potuto far altro che fermarsi. È stata poi la vittima con un altro telefono a chiamare i soccorsi che lo hanno portato con l'ambulanza all’ospedale Vannini per i vari traumi riportati al volto.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Roma Casilina e della stazione Torpignattara, dirette dalla procura di Roma, attraverso i video delle telecamere di sorveglianza del locale e della zona e le testimonianze hanno consentito di risalire a un ragazzo della zona di origini brasiliane da cui poi si è arrivati agli altri 5. Conclusi gli accertamenti gli investigatori hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari - emessa dal Gip del tribunale di Roma, su richiesta della locale procura della Repubblica di Roma - nei confronti dei 6 ragazzi (tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, 1 di origine egiziana 1 di origine brasiliana, gli altri italiani), gravemente indiziati di aver compiuto la violenta rapina, ai danni del 32enne pakistano avvenuta nel quartiere Torpignattara la scorsa estate.