Autuomobilista pestato per futili motivi. Arrestato l'aggressore

Una banale lite stradale si è trasformata in pestaggio e ora l'aggressore è finito in manette. A fermarlo, dopo cinque mesi di indagini, gli agenti della polizia di Stato coordinati dalla Procura di Roma. In manette un ragazzo di 21 anni, residente a Pomezia.

Lite stradale a Prati

I fatti si sono svolti a inizio novembre, nel quartiere Prati. Siamo tra piazza delle Cinque Giornate e piazza Monte Grappa, sul Lungotevere delle Armi. E' notte e ci sono poche auto in giro. Una di queste, presa a noleggio, ne affianca un'altra e a quanto si apprende, iniziano insulti e provocazioni rivolti al guidatore. I motivi non sono chiari, viene classificata come una lite ma non si sa se ci siano stati sorpassi, strade tagliate, o altro.

Il pestaggio

Sta di fatto che, ad un certo punto, dall'auto a noleggio scende un ragazzo che fronteggia l'altro guidatore, prendendolo violentemente a pugno. Lo colpisce al volto più volte, causandogli la rottura di tre denti e una frattura al pavimento oculare, poi risale in macchina e scappa. Il ricovero in ospedale della vittima ha comportato un intervento chirurgico. Da quel momento sono scattate le indagini per rintracciare l'autore del pestaggio.

L'arresto

Grazie al coordinamento tra il distretto di Ostia e i carabinieri di Pomezia, la prima svolta è quella in cui si scopre che l'auto dell'aggressore era a noleggio. Vengono effettuati dei riscontri ed ecco che spunta fuori il nome del presunto aggressore, il 21enne di Pomezia. Il giudice ha accordato la misura in carcere, eseguita dagli agenti del commissariato di Prati.