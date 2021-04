Dodicenne disabile picchiata al parco, 4 minori indagati: proseguono gli accertamenti sul branco

Proseguono gli accertamenti sul brutale pestaggio della ragazzina di 12 anni affetta da disabilità da parte di un gruppo di baby bulle, avvenuto a inizio aprile. Mentre la famiglia fa i conti con esami e accertamenti medici finalizzati a capire i danni provocati da calci e pugni, i carabinieri hanno stretto il cerchio intorno a 4 ragazzini, indagati per lesioni personali aggravate.

Sono tutti minorenni, e fanno parte del branco di 20 che ha accerchiato la dodicenne in un parco del Nuovo Salario riprendendo l’aggressione con gli smartphone, incitando la prima aguzzina che si è scagliata su di lei, ridendo e assistendo con fascinazione morbosa. I carabinieri hanno identificato praticamente tutti i presenti, individuando i quattro autori materiali del pestaggio: c’è la ragazzina che nel video per prima si avventa sulla dodicenne e la getta a terra prendendola a pugni, ci sono gli altri tre che si aggiungono e le sferrano colpi su colpi, galvanizzati dalle urla di incitamento.

Il pestaggio tra urla di incitamento e riprese video: a fermarlo alcuni passanti

Qualcuno tenta di allontanarli, un ragazzino afferra un altro per la schiena e lo tira indietro, ma a interrompere il pestaggio sono stati alcuni adulti, passanti che hanno notato la scena e sono intervenuti: la dodicenne resta a terra, sotto choc e dolorante, e all’arrivo della madre si attiva la macchina dei soccorsi. La donna ha portato la figlia in ospedale per essere visitata e medicata, ma la prognosi iniziale di 20 giorni è stata aumentata a oltre un mese per le conseguenze del pestaggio: gli esperti che da tempo seguono la ragazzina stanno portando avanti tutti gli esami necessari a capire se la sua salute sia stata compromessa in modo grave, valutando lo stato e il funzionamento degli organi interni.

La famiglia della dodicenne è seguita dall’avvocato Eugenio Pini, l’esperto legale cui si affida il Centro Nazionale contro il Bullismo, che ha preso in carico il caso: “Non ci fermiamo fino a quando non verrà fatta giustizia. Fatti, non parole”, sottolineano dal centro, che ha avviato una campagna social con volti e voci che raccontano episodi di bullismo di cui sono stati vittime. Il messaggio è sempre lo stesso: “Non sei solo, denuncia, non vergognarti”. E la richiesta è di una punizione esemplare anche per chi ha assistito al pestaggio e non è intervenuto per fermarlo, preferendo riprenderlo e condividerlo su social e chat.

Violenze e pestaggi tra giovanissimi, allerta massima

Gli accertamenti saranno indubbiamente lunghi e complessi. La procura del Tribunale dei Minori ha aperto l’inchiesta e sta raccogliendo testimonianze e racconti, visionando i filmati condivisi e cercando di attribuire le responsabilità.

E l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi di questo genere è altissima, come dimostra la recente denuncia di un gruppo di cinque minorenni che lo scorso ottobre hanno picchiato due ragazzi di 16 e 17 anni tra il parco Schuster e il mercato rionale di Testaccio, riprendendo il tutto e condividendo sui social: un’altra pericolosissima “moda”, quella di documentare la violenza in diretta, che preoccupa tanto quanto la violenza in se stessa.