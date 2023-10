Saltano la fila al Mc e scoppia la rissa: brutalmente pestati da due giovani. Ragazzo perde un occhio

Avevano saltato la fila al Mc Donald's dell'Eur per due volte. La prima, dopo aver litigato con una ragazza, erano stati allontanati dal personale di sicurezza del fast food. La seconda, invece, ha generato un alterco con due minorenni che fuori dal locale sono passati alle vie di fatto pestando brutalmente i due ragazzi che avevano saltato la coda.

Uno dei due è stato preso a calci e pugni. L'altro, invece, è stato colpito più volte con un coccio di bottiglia al volto, subendo ferite così gravi che gli hanno causato la perdita della vista all'occhio destro.

Le indagini

A ricostruire quanto successo lo scorso 15 gennaio in via Chopin sono stati gli agenti della polizia di Stato del IX distretto Esposizione insieme alla procura ordinaria e a quella dei minori. Dopo l'indagine due ragazzi, uno di 17 anni e l'altro diventato maggiorente dopo l'aggressione, sono stati accusati di tentato omicidio.

L'attività di investigazione è iniziata poco dopo il brutale pestaggio. Attraverso una serie di testimonianze e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza esterne e interne al Mc Donald's, i poliziotti hanno identificato i due giovanissimi del 2005, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe stato proprio il ragazzo più piccolo a sferrare i colpi con il coccio di bottiglia.

Accusati di tentato omicidio

Le due procure, con gli elementi acquisiti, hanno chiesto e ottenuto dai competenti giudici l'emissione delle misure cautelari. Per il minore è stato disposto inizialmente il collocamento presso l'Ipm di Casal del Marmo poi, la magistratura minorile ha deciso per il collocamento in una comunità. Mentre a carico del neo maggiorenne è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Per entrambi il reato contestato è il tentato omicidio in concorso. Resta invece indagato un terzo ragazzo, anche minorenne all'epoca dei fatti, individuato nell’ambito della stessa indagine.