Custode della pista di pattinaggio pestato da branco di minorenni

Ha sorpreso una banda di giovanissimi mentre erano intenti a danneggiare gli arredi della pista di pattinagggio allestita a San Giovanni. Invitati ad allontanarsi, i ragazzi lo hanno però aggredito. Accerchiato da 7,8 persone è stato scaraventato in terra e poi colpito a calci e pugni. Le violenze la notte dello scorsa vigilia di Natale. Vittima il custode della pista di pattinaggio allestita per le festività in piazza Re di Roma.

È stata la stessa vittima, intorno alle 5:00 del mattino del 24 dicembre, a chiedere aiuto ai soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia e il personale del 118. Ascoltato il custode - 56enne italiano - dagli agenti di polizia del commissariato Appio, questi ha riferito di essere stato picchiato da un gruppo di 7,8 ragazzi, tutti minorenni. Cominciata una battuta di ricerca gli agenti hanno poi identificato due dei presunti autori dell'aggressione. Entrambi minorenni sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza e riaffidati ai genitori.

Ferito, il custode è stato invece trasportato dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I di Roma. Proseguono le indagini della polizia per risalire al resto del branco.