Addetto alla clientela Atac pestato ai tornelli della metro, individuati gli aggressori

Pestato da due uomini al tornello della metro è stato trasportato in ospedale con la frattura del polso destro e la frattura scomposta del gomito sinistro. Vittima un addetto alla clientela Atac in servizio alla stazione Ottaviano della linea A, a Prati. Intervenuto dopo che due uomini avevano provato a saltare la fila eludendo i controlli e nel tentativo di fermarli è stato aggredito e colpito a calci e pugni Era lo scorso 20 settembre. A distanza di pochi giorni la polizia ha ricostruito l'accaduto denunciando due uomini, entrambi cittadini egiziani di 30 anni.

Trasportato il dipendente Atac in codice rosso all'ospedale San Carlo di Nancy i poliziotti del commissariato Prati hanno cominciato le indagini per risalire agli aggressori, organizzando un mirato servizio di polizia giudiziaria presso la metro Ottaviano.

Dalla visione delle immagini si è potuto constatare che i soggetti, al momento dell’aggressione, indossavano un’uniforme da lavoro, con pantalone grigio con più tasche e scarpa anti infortunistica, e ciò faceva presumere che gli stessi potessero essere degli operai che lavoravano in zona. Gli agenti, allora, posizionatisi ai tornelli della metro Ottaviano, nel medesimo orario in cui è avvenuta l'aggressione, li hanno riconosciuti e immediatamente fermati per un controllo.

I due trentenni, entrambi egiziani, riconosciuti anche dalla vittima dell’aggressione, sono stati denunciati.