Pestato e rapinato di 30mila euro dai pusher, la storia di una compravendita di droga finita male

Si erano dati appuntamento a Cagli, un comune italiano di 8mila abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. L'affare era già concluso, almeno virtualmente, i pusher - tre - avrebbero dovuto consegnare al compratore un sostanzioso carico di marijuana che, in cambio, li avrebbe pagati con 30mila euro.

Al momento della consegna, però, qualcosa è andato storto. La banda, arrivata dalla provincia di Roma, non si è fatta scrupoli. I tre lo hanno pestato a sangue, strappato di mano la borsa con i soldi che il giovane aveva preparato per pagare lo stupefacente e lo hanno investito.

A ricostruire quando accaduto, i carabinieri della Compagnia di Fano, in collaborazione con Nucleo Investigativo di Pesaro Urbino e Compagnie di Tor Vergata, Anzio e Pomezia con le indagini partite proprio dopo la segnalazione dell'investimento di un giovane in pieno centro di Cagli da un'auto che si era allontanata senza prestare soccorso.

Il ragazzo, trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Urbino, per politraumi, ne avrà per 30 giorni. Da lì sono iniziate le indagini. I militari grazie anche ai lettori targa system dei Comuni di Cagli e Cantiano hanno individuata l'auto pirata, una Lancia Y, ripresa dalle telecamere durante il passaggio con un trolley ben visibile dal lunotto posteriore. Ascoltando una serie di testimoni e scandagliando il cellulare della vittima, è stato quindi fatto il resto.

L'auto in fuga è stata individuata ad Ardea e lì, i militari di Tor Vergata, Anzio e Pomezia hanno fatto scattare il blitz arrestando un 26enne e due 21enni, tutti e tre del comune sul litorale della provincia a sud di Roma. In casa di due degli arrestati sono stati inoltre trovati 350 grammi circa di hashish, 660 grammi di marijuana, 7150 euro, e il trolley rubato alla vittima con il denaro, sequestrato.

Gli arrestati, che risponderanno in concorso tra loro di rapina, lesioni aggravate, detenzione continuata a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati tradotti in carcere a Napoli. Stando a quanto emerso, è stata anche accertata la particolare pericolosità degli indagati che avevano organizzato in maniera premeditata il loro piano. Sul luogo in cui era stato soccorso il ragazzo marchigiano pestato, infatti, oltre alle tracce di sangue, c'erano due valigie che avrebbero dovuto contenere la droga nelle quali in realtà c'erano solo gesso e rotoli di carta assorbente.