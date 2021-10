Baby gang pesta un ragazzino in pieno centro: volevano attirare l'attenzione delle ragazze

Volevano attirare l'attenzione delle ragazze e per questo, in preda ad un delirio machista, hanno pestato uno degli amici della comitiva di ragazzine su cui volevano fare colpo. Le violenze a Trastevere ad opera di tre ragazzi minorenni (poi denunciati dagli agenti del commissariato locale per lesioni personali aggravate) dopo essere stati sorpresi, nel corso di un servizio di controllo del quartiere del Centro Storico della Capitale, a picchiare con calci e pugni un loro coetaneo.

Datisi alla fuga alla vista degli agenti, uno di questi è stato bloccato in via della Lungaretta e gli altri due a piazza della Scala. Uno di questi, dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale mentre gli altri due, rispettivamente anche di minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.

Sempre nel corso del serrato pattugliamento gli agenti hanno individuato e denunciato per furto di un cellulare un cittadino del Mali di 39 anni. Dopo la segnalazione della vittima ai poliziotti, ai quali ha fornito la descrizione del ladro, questi ultimi lo hanno individuato a piazza Trilussa e bloccato.