Pestato da tre minorenni, la baby gang non potrà andare a Trastevere per un anno

Non potranno recarsi a Trastevere per un anno, in caso di mancato rispetto del provvedimento rischiano una reclusione da sei mesi e due anni ed una multa da 8mila a 20mila euro. Ad essere sottoposti al Divieto di Accesso nelle Aree Urbane (cosidetto D.A.C.U.R.) tre minorenni che lo scorso 23 ottobre pestarono un coetaneo per attirare l'attenzione di alcune ragazze.

Le violenze si registrarono in piazza Trilussa quando il gruppo di giovani, composto da tre minorenni, dopo aver discusso animatamente con un coetaneo, lo aveva colpito ripetutamente con calci e pugni, anche dopo che il ragazzo era caduto a terra, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 4 giorni di prognosi.

Intervenuti immediatamente sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Trastevere, impiegati in mirati servizi di controllo del territorio, i giovani si erano dati alla fuga nelle strade adiacenti la zona dell’aggressione. Sono continuate allora serrate le ricerche nel quartiere e, all’atto del fermo, i giovani avevano anche opposto resistenza, proferendo frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dei poliziotti.

Nei confronti dei tre ragazzi il Questore ha emesso il D.A.C.U.R.(divieto d’accesso alle aree urbane), provvedimento che gli vieterà, per 1 anno, l’accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento nell’area urbana di Trastevere dove è avvenuta l’aggressione, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 06.00, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi luoghi.