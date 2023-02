I ricci di mare per la Puglia pescati abusivamente a Roma

Non solo la Sicilia, ma anche la Puglia. Vengono pescati sulle coste del litorale laziale i ricci di mare destinati ai ristoranti e ai mercati del pesce delle due regioni del sud Italia. Dopo i due sub di Palermo sanzionati dalla guardia di finanza nel comune portuale della provincia di Roma, sono stati gli uomini della capitaneria di Porto a fermare - al casello autostradale di Torrimpietra - quattro pescatori di frodo abusivi di origine pugliese. Oltre 10mila gli echinodermi sequestrati.

I fatti la scorsa notte, durante articolate e complesse attività di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di ricci di mare, i militari della guardia costiera, alle ore 02.00 circa, a seguito di un lungo appostamento, hanno individuato infatti quattro sub intenti nella raccolta lungo il litorale del comune di Santa Marinella, in località Santa Severa.

Concitate le fasi successive, con i quattro pescatori di frodo che, caricato in auto il prezioso “bottino”, si sono diretti a velocità sostenuta verso il casello di Santa Severa dove hanno imboccato l’autostrada in direzione sud. I quattro sono stati poi fermati al casello di Torrimpietra da due pattuglie della guardia costiera e della polizia stradale.

A bordo dell’auto sono stati rinvenuti e immediatamente sequestrati più di 10.000 ricci di mare, contenuti in sei casse e tutta l’attrezzatura subacquea utilizzata. Ai quattro soggetti sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 16.000 euro per pesca di frodo di ricci di mare.

Gli echinodermi, ancora vivi e vitali, sono stati successivamente rigettati in mare, tramite un’unità navale della capitaneria di porto di Civitavecchia, arginando in tal modo ulteriori danni al delicato ecosistema marino della costa interessata.

“L’intensa attività di vigilanza della guardia costiera – commenta il direttore marittimo di Civitavecchia, contrammiraglio Filippo Marini - si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno, nell’intento di salvaguardare l’ambiente marino e tutelare gli operatori che, autorizzati, esercitano, legittimamente e nel pieno rispetto delle risorse, la pesca del riccio di mare”.