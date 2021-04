Pesca abusiva sul fiume Aniene, multati tre sportivi

Pesca abusiva sull'Aniene dove i carabinieri forestali di Guidonia hanno multato tre sportivi pizzicati sulle sponde del fiume nel territorio di Castel Madama. Due sanzioni da 240 euro ed una da 120 a danno di tre uomini. Due per non aver registrato la giornata di pesca sul libretto rilasciato dalla Regione Lazio ed un terzo uomo in quanto sprovvisto della licenza di pesca.

A sorprenderli nel tratto di fiume compreso in località Diga Volta fra i Comuni di Castel Madama e Tivoli i carabinieri. Ad essere sanzionati un 51enne italiano residente a Roma e due cittadini romeni, residenti nel Comune di Guidonia Montecelio di 40 e 53 anni. Per i primi due è scattato una sanzione di 240 euro a testa mentre per il 53ene una contravvenzione da 120 euro.