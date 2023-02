La pesca illegale di ricci di mare: blitz della finanza e multe per i pescatori

Hanno pescato ricci di mare, pur essendo vietato. Due blitz della finanza a Civitavecchia. Il primo nella fredda notte di San Valentino, quando due pescatori sono stati fermati con circa 4.000 esemplari di echinodermi.

I due si sono immersi nelle acque del litorale di Civitavecchia nel tentativo di mettere a segno un ricco bottino utilizzando apparecchi ausiliari di respirazione, in violazione della normativa vigente che ne regola la pesca sia professionale che sportiva.

I due, bloccati, sono stati multati per 6.000 euro dalla finanza che ha sequestrato tutta l’attrezzatura subacquea, salvando così i ricci di mare che sono stati prontamente liberati in mare.

Stessa sorte è toccata ad altri 5 pescatori di frodo caduti nella rete dei controlli dei finanzieri che li attendevano sulla riva cogliendoli cosi in fragrante con 9.200 ricci di mare immediatamente sequestrati e rilasciati in mare. Anche per loro sono scattate le sanzioni amministrative per un totale di 30 mila euro ed il sequestro di tutta l’attrezzatura.