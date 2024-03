A Roma nel 2023 sono scomparse più di 1200 persone

Oltre 200 persone in più rispetto al 2022. Sono 1242 le persone scomparse a Roma nel 2023, a fronte delle 1006 sparite dell'anno precedente. Un dato in aumento sia nel Lazio che a livello nazionale. Nel 2022 nelle cinque province erano state 1388, mentre nell'anno appena passato state quasi 500 in più (1812). È quanto emerge dal Report di 168 pagine della XXX Relazione 2023 sull’attività svolta dall’ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Dallo studio emerge come a Roma lo scorso anno su 1242 persone scomparse ne siano state ritrovate 828 (822 in vita e sei decedute). Oltre 400 (414) quelle ancora ricercate. Prima dei capoluoghi di provincia del Lazio Roma, a cui seguono Frosinone (189 persone scomparse), Latina (172), Viterbo (139) con Rieti fanalino di coda con 70 persone sparite. Nel complesso nel Lazio su oltre 1800 persone scomparse 1100 hanno potuto riabbracciare amici e familiari. Undici le ricerche finite tragicamente con il rivenimento del corpo privo di vita della persona ricercata. 701 quelle di cui non si hanno ancora tracce.

Aumenta il numero delle persone scomparse

Aumento di casi di persone scomparse che riguarda tutto il Paese nel complesso. Nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsa. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni alle forze di polizia erano state in tutto 24.369. Di questi il 31,7 per cento (574) sono femmine, mentre il restante 68,3 per cento (1238) maschi. Seppure quasi sugli stessi numeri, il maggior numero degli scomparsi sono stranieri (917 pari al 50,6 per cento del totale), mentre 859 italiani (49,4 per cento). A destare maggiore preoccupazione la fascia d'età 0-17 anni che occupa il maggior numero di persone sparite (1041 ossia il 57,4 per cento), seguono le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni (646 pari al 35,7 per cento) infine gli over 65 (6,9 per cento per un numero di 125).

Ritrovati entro una settimana

Dalla Relazione si evince (a livello nazionale) come nel 2023 oltre il 70% (10.327 di 14.159) dei casi è stato risolto positivamente entro una settimana, quasi il 15% entro lo stesso giorno e più del 50% entro 3 giorni dalla denuncia di scomparsa. Per quanto riguarda gli italiani, la percentuale dei ritrovamenti che avviene entro la settimana supera l’80% (5.964 di 7.422), è del 20% circa lo stesso giorno e poco più del 60% entro il terzo giorno. Sono del 65% circa (4.363 su 6.737) i ritrovamenti degli scomparsi di cittadinanza straniera che avvengono in una settimana, del 9% circa nello stesso giorno e del 42% entro tre giorni. Dall’analisi dei tempi di ritrovamento per genere emerge che oltre il 77% (3.163 su 4.088) delle donne viene ritrovato entro una settimana, mentre è del 71,1% (7.164 su 10.071) la percentuale dei ritrovamenti degli uomini nello stesso periodo. Per i minori di età, la percentuale dei ritrovamenti, che avviene entro una settimana dal giorno della scomparsa, è del 70,2% (6.256 su 8.914).

Minori spariti

Quasi il 75% delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori: in particolare su 21.951 complessive, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Un dato che, rispetto al 2022 - quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri - fa registrare un aumento soprattutto in relazione ai secondi.

Il ministero dell'Interno

“Il Viminale - ha sottolineato il ninistro dell’interno, Matteo Piantedosi nel corso della presentazione della XXX Relazione 2023 - riserva da sempre il massimo impegno nell’affrontare questo complesso fenomeno che coinvolge ogni anno migliaia di persone, per la maggior parte minori e soggetti fragili, con riflessi profondi sulle famiglie che vivono la tragedia della scomparsa dei propri cari. È per questo che lavoriamo tutti i giorni per potenziare e rendere sempre più efficienti i nostri strumenti di intervento. Uno sforzo costante per il quale ringrazio il commissario straordinario, le prefetture e i numerosi attori - forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, centro nazionale del soccorso alpino e speleologo, associazioni di volontariato - che quotidianamente forniscono il loro prezioso contributo al sistema di ricerca delle persone scomparse”.

Ritrovati dopo diversi anni

Sul fronte dei ritrovamenti, sono state 14.159 le persone scomparse nel 2023 e rintracciate nel corso dello stesso anno. Un numero a cui vanno aggiunti i 1.573 ritrovamenti di soggetti di cui si erano perse le tracce negli anni precedenti. Le statistiche, inoltre, confermano come fondamentale per il rintraccio della persona sia la prima settimana dalla denuncia di scomparsa, dato che conferma l’importanza di procedere a una tempestiva segnalazione e di avviare interventi quanto più rapidi possibili. Profili in merito ai quali sono state realizzate importanti campagne di informazione da parte dell’ufficio del Commissario.

Denunce di scomparsa ripetute

Nella relazione 2023 è stata inoltre introdotto, per la prima volta, lo studio delle “denunce di scomparsa ripetute”, in cui si analizzano i casi di persone che scompaiono e vengono più volte rintracciate.

“L’attività dell’Ufficio – ha spiegato il commissario straordinario Maria Luisa Pellizzari - ancora una volta, è stata indirizzata all’approccio interdisciplinare e multisettoriale per affrontare un fenomeno che si rivela molto complesso e che desta preoccupazione e allarme nella opinione pubblica. Il fenomeno, che si presenta ancora in crescita, vede questo ufficio sempre più impegnato in iniziative di carattere preventivo per migliorare l’efficienza del sistema di ricerca con la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e delle associazioni di settore”.