Operatori del 118 minacciati e aggrediti da un uomo. Ambulanza danneggiata a martellate

Ha minacciato il personale del 118, poi con un martello ha rotto il parabrezza dell'ambulanza intervenuta. Illeso, seppur sotto choc, il personale sanitario. Momenti di tensione si sono consumati nel pomeriggio di sabato, in via delle Vigne. A dare l'allarme una signora che abita in zona che sentiva un uomo urlare. Sul posto, pochi minuti dopo, è accorso così il personale del 118.

Non trovando nessuno, un'operatrice si è quindi messa in contatto con la centrale operativa e tramite la signora che aveva dato l'allarme è riuscita a individuare l'abitazione dalla quale provenivano le grida. Il personale del 118 decide così di avvicinarsi al civico indicato per poi attendere la polizia per una maggiore sicurezza. Da quel momento, però, qualcosa cambia.

L'uomo che urla comincia a inveire contro il personale del 118. Sputa e minaccia che se non se ne fossero andati li avrebbe picchiati. Neanche il tempo di voltarsi che l'uomo li rincorre dietro con un oggetto contundente, un martello. Gli operatori del 118 fanno giusto in tempo a salire sul mezzo, che l'uomo - 52 anni - colpisce il parabrezza, rompendolo e per poi continuare con il vetro del lato passeggero dove si trovava un'operatrice.

Il personale sanitario riesce a fuggire e mettersi in un luogo sicuro. A bloccare il cinquantaduenne, ormai dopo l'aggressione, sono stati gli agenti della polizia di Stato. L'uomo è stato identificato. Il personale del 118 che si sente sempre più "abbandonato" a loro stessi, presenterà denuncia nelle prossime ore.