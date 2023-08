"Portatemi a casa": paziente blocca ambulanza, la danneggia e aggredisce il personale

Voleva a tutti i costi essere accompagnato a casa e non in ospedale, così ha bloccato l'ambulanza e aggredito l'equipe medica. Pomeriggio di tensione quello di sabato cinque agosto, davanti alla stazione Ponte Mammolo della metropolitana di Roma. A dare una mano ai sanitari sono stati alcuni passanti che hanno permesso al personale del 118 di mettersi al riparo.

I fatti intorno alle 18. L'ambulanza era arrivata nella zona antistante alla stazione per dare supporto medico a un uomo accasciato sull'asfalto. A chiamarli alcuni residenti che lo avevano notato. Appena caricato il paziente sul mezzo è iniziato il parapiglia. L'uomo ha urlato di voler essere accompagnato a casa, poi è sceso dal veicolo bloccando la strada con il proprio corpo e infine ha aggredito il personale medico. Il tutto mentre chi era lì ad assistere alla scena ha provato a chiamare il 112 e il personale di vigilanza della stazione che non è intervenuto.

Nel frattempo la situazione si è fatta sempre più concitata con l'uomo che ha preso a pugni l'ambulanza danneggiandola, rompendo il finestrino e gli specchietti. A bloccare l'esagitato ci hanno pensato due passanti che hanno distratto l'uomo e facendo di fatto da scudo hanno permesso così al personale del 118 di mettersi al riparo in attesa dell'automedica, delle forze dell'ordine o dei vicini vigilanti della stazione non intervenuti. Il personale sanitario aggredito ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Nessuno è in gravi condizioni. L'uomo, sotto effetto di alcol, è riuscito a fuggire.