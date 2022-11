Scomparso da tre anni viene ritrovato alla mensa della Caritas

Scomparso da tre anni è stato trovato in una mensa della Caritas nel centro di Roma. Un mistero quello di un 68enne, sparito nel nulla nel 2019 senza lasciare tracce di sè. Capelli neri brizzolati, occhi azzurri, a denunciare la scomparsa alle forze dell'ordine era stato il fratello, con cui viveva insieme. Da allora il nulla, con l'anziano che aveva staccato il proprio telefono cellulare senza contattare più nessuno.

A cercarlo, oltre al fratello ed alle forze dell'ordine, anche la cugina, residente in Piemonte che ha continuato a lanciare appelli per aiutarla a ritrovare l'uomo. Un rapporto telefonico quello fra i due parenti, soliti sentirsi telefonicamente una volta a settimana. Nel 2019 il cellulare ha però smesso di squillare. Lo scorso 2 novembre la donna si è quindi rivolta alla trasmisssione Chi l'ha visto? lanciando un ulteriore messaggio per risolvere il giallo del cugino scomparso.

A distanza di meno di una settimana dall'ultimo appello lanciato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli il 68enne è stato ritrovato - in buone condizioni - mentre mangiava in una mensa per persone indigenti nella zona dell'Esquilino.