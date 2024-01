Perseguita l'ex convivente e investe con l'auto il suo nuovo compagno

Perseguitata dall'ex convivente. A farne le spese anche l'attuale compagno della donna, investito con l'auto e costretto alle cure dell'ospedale. Gli atti persecutori ad Artena, in provincia di Roma. Sono poi stati i carabinieri della locale stazione a eseguire un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico, emesso dal gip del tribunale di Velletri, nei riguardi di un 49enne del comune di Artena, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex convivente e del suo nuovo compagno.

Il provvedimento scaturisce a seguito delle denunce formalizzate dalle vittime che hanno riferito dei continui atti persecutori commessi dall’indagato, consistenti in pedinamenti e minacce di morte alla ex convivente, che sono proseguiti anche nei confronti dell’attuale compagno. Le meticolose indagini condotte dai carabinieri di Artena hanno consentito tempestivamente al gip del tribunale veliterno di emettere la misura nei confronti dell’uomo.

Le parti offese hanno raccontato ai militari dei continui atti persecutori commessi dall’indagato che, non accettando la fine della loro brevissima relazione, ha iniziato a minacciarli anche nei pressi dell’abitazione dell’attuale compagno che, in un’occasione, è stato investito con l’autovettura, poi sequestrata dai militari dell'Arma riportando lesioni a un arto inferiore giudicate guaribili in 5 giorni.

La reiterazione abituale dei comportamenti persecutori dell’indagato ai danni della donna e del suo nuovo compagno hanno costretto quest’ultimi a vivere in un perdurante e fondato stato di ansia e paura per la propria incolumità personale.

Le indagini dei carabinieri proseguite dopo le due richieste di intervento al 112, da parte delle vittime, hanno permesso di acquisire elementi in ordine al crescendo della condotta aggressiva incrementata e ravvicinata nel tempo e di concerto con la magistratura hanno fatto scattare nei confronti del 49enne di Artena il divieto di avvicinamento a qualsiasi luogo frequentato dalle vittime, con applicazione del “braccialetto elettronico”, dovendo mantenere dalle stesse una distanza di almeno 500 metri., cosa che ha consentito di porre fine ai continui atti persecutori e restituire serenità a entrambe le vittime.