In attesa del braccialetto elettronico continua a perseguitare l'ex compagna

Era in attesa dell'applicazione del braccialetto elettronico proprio per scongiurare che potesse tornare a perseguitare l'ex compagna. Tempi burocratici di cui l'uomo - un 31enne romeno - si è approfittato, tornando alla carica e presentandosi per l'ennesima volta - minacciandola - in casa della donna. Succede a Guidonia, provincia nord est della Capitale, dove gli agenti del commissariato di Tivoli hanno poi arrestato l'uomo violento.

I fatti lo scorso 28 ottobre, dopo che gli stessi poliziotti del commissariato tiburtino avevano già sottoposto il 31enne alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri dal luogo di residenza della vittima, con divieto assoluto di comunicazione con la donna con qualunque mezzo, anche telematico, e applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico”, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Tivoli su richiesta della procura della Repubblica. Un caso di violenza maturato tra le mura domestiche, reso ancora più pericoloso per la vittima a causa dell’abuso di alcolici da parte dell’uomo.

Un caso emerso anche grazie al sostegno fornito alla donna da parte dei vicini di casa che non avevano esitato a richiedere l’intervento della polizia. Tuttavia il 31enne ha immediatamente trasgredito agli obblighi a lui imposti. Infatti, subito dopo essere stato allontanato dai poliziotti dalla casa familiare, approfittando dei tempi tecnici di attesa per l’installazione del braccialetto elettronico, previsti contrattualmente, ha costretto l’ex compagna a subire la sua presenza entrando in casa “facendovi ingresso con prepotenza e dopo essersi presentato sul posto in compagnia di un suo amico…”, imponendole anche la consegna di denaro. L’uomo, poi, contravvenendo ai divieti comunicativi imposti dalla magistratura, ha continuato a contattarla telefonicamente e tramite WhatsApp, insistendo per incontrarla, dicendole che non avrebbe mai rinunciato a lei, che non poteva vivere senza di lei e che si sarebbe tranquillamente tagliato il “braccialetto elettronico” pur di vederla.

La pronta richiesta di ausilio della donna al commissariato di Tivoli e l’immediata comunicazione da parte della polizia giudiziaria di quanto accaduto al pubblico ministero titolare dell’indagine ha consentito al gip del Tribunale di Tivoli di emettere, nel giro di pochissime ore, una nuova misura cautelare nei confronti dell'uomo, la custodia in carcere, come "unica misura praticabile e adeguata, essendo risultata l’applicazione cumulativa di misure non custodiali già inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari, pur con lo strumento del controllo elettronico…", eseguito dai poliziotti del commissariato di largo Aldo Moro.