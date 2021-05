Droga e allacci abusivi: liberate tre abitazioni occupate, un arresto

Pomeriggio di perquisizioni venerdì nel comprensorio delle case popolari di via di Donna Olimpia, a Monteverde. Durante le operazioni condotte dalla polizia di Stato sono state liberate tre abitazioni occupate abusivamente e sequestrato oltre un chilo di hashish. A finire in manette un 30enne romano.

Gli agenti del XII Distretto di Monteverde insieme alla VI Sezione della Squadra Mobile di Roma hanno effettuato perquisizioni all’interno di alloggi occupati abusivamente, alla ricerca di sostanze stupefacenti. Sette le perquisizioni effettuate nei diversi lotti. Nel corso dell’operazione in due appartamenti è stato riscontrato il furto di energia elettrica, anche grazie all’intervento di personale Acea.



In altri due alloggi sono stati trovati 29,95 grammi di hashish e 0,60 di marijuana, in un appartamento e 1 kg e .255 grammi di hashish nell’altro. In quest’ultima abitazione, situato nel lotto I scala F è stato trovato e arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne romano. Al termine dell’attività insieme a dipendenti Ater nei lotti II scala A, lotto I scala A sono state liberate e messe in sicurezza tre abitazioni occupate abusivamente.