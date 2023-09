Seminò il panico con un furgone rubato, perizia psichiatrica per 'Tarzan'

Il tribunale di Roma ha disposto la perizia psichiatrica per il 53enne di Guidonia, passato alle cronache come 'Tarzan", che il 18 agosto scorso ha seminato il panico per le strade della Capitale con un camion gru rubato in un autonoleggio. L’uomo, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, intorno alle 7:00 di mattina ha prima danneggiato con una pietra l’auto di una donna in coda sul Grande raccordo anulare, cercando di impossessarsene e ha poi sottratto il camion gru da un’azienda. Da lì ha iniziato la sua corsa nel corso della quale danneggiò diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in via Gregorio VII, con un bilancio di alcuni poliziotti e di un’automobilista rimasti feriti in maniera non grave.



Il 53enne al momento del fermo ha minacciato le forze dell’ordine con un coltello dicendo di dover far "Esplodere il camion in Vaticano”. Al termine dell’udienza di convalida, il 21 agosto scorso, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pm della procura di Roma Nicola Maiorano. All’uomo vengono contestate, in 14 capi di imputazione, accuse che vanno dalla resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, tentata rapina, furto aggravato, danneggiamento, porto di arma impropria fino all’evasione.

Una condotta che come sottolineato negli atti con zigzag per le strade della Capitale con un camion gru da 12 tonnellate, attraversando incroci nonostante il semaforo rosso e totalmente indifferente ai richiami delle forze dell’ordine che gli hanno intimato l’alt, “ha seriamente messo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada” che si sono imbattuti “nel folle raid”. Una dimostrazione, secondo gli inquirenti, di totale disinteresse per l’incolumità altrui.

All’udienza di oggi (venerdì 1 settembre) a piazzale Clodio i giudici, accogliendo la richiesta dei difensori, gli avvocati Paolo Barone e Ottavia Tancredi, hanno disposto la perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere del 53enne rinviando alla prossima udienza fissata per il 20 settembre.