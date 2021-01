Perdita d'olio nelle strade del centro: vigili in presidio nei pressi del Senato

Rallentamenti, strade chiuse o piantonate. Domenica mattinata complicata nel centro della Capitale dove nelle vie e piazze nei pressi del Senato un mezzo ha disperso dell'olio sul manto stradale.

Dalle 7 e 30 di domenica mattina le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale sono intervenute per garantire la sicurezza in via della Scrofa, Corso Rinascimento, piazza Sant'Eustacchio, piazza Capranica.

Le strade risultano aperte, ma con i vigili sul posto che invitano alla prudenza.

In corso di accertamento le cause che hanno portato alla perdita d'olio, nonché all'identificazione del veicolo che ha disperso in strada il lubrificante.