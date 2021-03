Perde mille euro davanti all'ufficio postale, due agenti trovano le banconote e le riconsegnano

Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto quando oltre alla fortuna entrano in gioco professionalità e determinazione. Lo sa bene un uomo che ha smarrito mille euro dinanzi all’ufficio postale e che poco dopo se li è visti riconsegnare da agenti della Polizia di Stato.

È accaduto nei giorni scorsi, presso la stazione ferroviaria di Roma Termini quando due poliziotti, in servizio presso la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, hanno notato una mazzetta di banconote successivamente quantificate in 1000 euro. La ‘scoperta’ è avvenuta mentre transitavano sul marciapiede che funge da spartitraffico tra la corsia riservata al traffico e il parcheggio adiacente lo scalo ferroviario.

Considerata la vicinanza ad un ufficio postale i poliziotti hanno iniziato le loro indagini proprio da lì. E in breve tempo hanno scoperto che il proprietario del denaro aveva smarrito le banconote presso lo sportello ATM per versarli. Lo hanno rintracciato e riconsegnato la somma.