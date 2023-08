Perché sono state fatte esplodere quattro bombe carta a Ostia, Fiumicino e Dragona: le indagini

Come in una partita a scacchi. Prima è stato il turno dei dinamitardi, di chi ha fatto esplodere quattro bombe carta tra Ostia, Dragona e Fiumicino in quattro giorni, o meglio notti.

Adesso è il turno delle forze dell'ordine che con la direzione distrettuale antimafia hanno aperto un fascicolo di inchiesta e con la prefettura di Roma, nel tavolo tenuto nella mattinata di lunedì, che ha deciso di alzare il muro dei controlli. Due mosse per limitare la potenza di fuoco di chi ha voluto alzare la voce nel litorale e nel suo entroterra.

Lo scenario

Lo scenario è frastagliato, almeno quello noto. Al momento è difficile individuare un pezzo grosso che sia in grado di comandare su Ostia e dintorni. La piazza è una di quelle che fa gola e dopo la detronizzazione di una serie di personaggi di spicco da Carmine Fasciani, ai fratelli Carmine e Roberto Spada, fino a Roberto De Santis detto 'Nasca', sul territorio manca un Re.

Almeno in apparenza. Questo non vuole dire, però, che gli affari che ruotano intorno allo spaccio debbano fermarsi. Questo non vuol dire, soprattutto, che chi ambisce a quel trono non possa alzare la cresta. A Ostia ci sarebbero due fazioni che starebbero guadagnando terreno con il desiderio di imporsi.

Qualcuno parla dei napoletani vicini a Michele Senese che a Ostia hanno interessi da tempo, altri di affiliati della 'Ndrangheta e dei Casamonica, amici e parenti degli Spada ormai indeboliti. Chi indaga preferisce non commentare e al momento lo fa a bocche cucite.

La droga al centro di tutto

Carabinieri e polizia stanno cercando, infatti, di capire se possa esserci un'unica regia dietro, come pare. La pista principale è quella della droga, senza escludere l'ombra del racket. Qualcuno - questa è una ipotesi al vaglio - potrebbe aver iniziato a vendere "merce" venendo meno a qualche accordo. Potrebbe aver fatto un passo più lungo della gamba, forse per mettersi in proprio, e allora chi ha fatto esplodere quegli ordigni ha voluto dare un segnale.

L'obiettivo quello di dimostrare di poter arrivare ovunque, colpendo dei luoghi simbolo, magari frequentati da chi possa aver fatto uno sgarro. Ristoranti e autosalone. Attività che potrebbero non essere dunque il bersaglio diretto di chi ha colpito, ma appunto potrebbero aver dovuto pagare lo scotto di qualche amicizia o clientela non gradita da qualcuno.

Le questioni di "pizzo" ed estorsioni, che non vengono scartare a priori, al momento restano in secondo piano. Di certo Ostia ha delle regole per quanto riguarda lo spaccio e qualcuno potrebbe averle infrante. Chi ha fatto esplodere quegli ordigni potrebbe aver dato un segnale chiaro in merito alla gestione della droga sul litorale.

L'ipotesi del racket

La pista che il movente che abbia mosso la mano dei dinamitardi possa essere la droga è quella più concreta. Il giro di racket, il classico "pizzo" per intenderci, non sarebbe infatti uno degli elementi di questa ennesima storia di malavita a Ostia.

Tutti i titolari dei locali coinvolti hanno asserito di non aver subito mai minacce, ma al di là delle dichiarazioni - spesso di facciata - delle vittime, la sensazione è che questi avvertimenti abbiano altri scopi. Non è un caso che le esplosioni sono state tutte di lieve entità. Non hanno causato danni tranne che nel caso del ristorante di Fiumicino, quasi potrebbe essere stata una fatalità di un accidentale rogo causato dall'ordigno.

Le bombe

L'ultimo ordigno, per ordine di tempo, è esploso dopo la mezzanotte di sabato nel parcheggio della Bussola sul lungomare Amerigo Vespucci. La deflagrazione - lieve - ha danneggiato l'auto dei proprietari del locale. Anche gli altri ordigni artigianali sono stati posizionati nei pressi di attività commerciali: la notte tra il 9 e il 10 agosto un ordigno è esploso davanti a un rivenditore di auto a Dragona.

Lo scoppio ha provocato danni alla struttura e a un'auto parcheggiata nelle vicinanze. L'8 agosto, poi, intorno alle 3 del mattino, un'altra bomba carta ha mandato in frantumi la veranda esterna di un ristorante nella zona di Isola Sacra, al Cacio e Pepe, oltre a danneggiare anche le assi di sostegno della struttura.

Il primo della serie di ordigni, il 7 agosto, è esploso sempre a Ostia, in via delle Fiamme Gialle, poco distante dalla caserma della Guardia di Finanza. Era sotto un'auto che in seguito all'esplosione è rimasta semi distrutta. Il proprietario del veicolo - incensurato - in quel momento era a cena da amici. Davanti a quell'auto, però, ci sono due ristoranti. Non è un caso.

Se ne riparla a settembre

Una situazione ancora da chiarire, dunque, con il prefetto di Roma Lamberto Giannini che non vuole farsi trovare impreparato. Palazzo Valentini ha disposto un rafforzamento di controlli "finalizzato ad affermare energicamente la presenza dello Stato nell'area oggetto di attenzione".

Una prima stretta e poi se ne riparlerà a settembre quando il prefetto ha preannunciato una riunione presso nella sede del X Municipio per un report sugli esiti delle operazioni che verranno fatte nei prossimi giorni. La valutazione permetterà di comparare i dati dell'anno in corso con quelli degli anni precedenti (2022 e 2019 in particolare) per "valutare l'efficacia delle misure disposte ed effettuare una specifica analisi di contesto" che, in termini prospettici, permetterà di individuare eventuali correttivi anche al fine di implementare l'efficienza dei servizi di controllo. Insomma, il primo deterrente dei prossimi giorni saranno più auto di carabinieri, polizia e vigili a Ostia.