Perché Michelle Causo è stata uccisa? Tante ipotesi e nessuna certezza. Il giallo del movente

Perché Michelle Causo è stata uccisa? È possibile che 'Misci' - come la chiamavano gli amici - sia stata accoltellata, con il cadavere poi avvolto e spostato con un carrello vicino a un cassonetto per un debito di trenta euro come sostiene il diciassettenne accusato del suo omicidio? Oppure, come sostengono i genitori, la storia del debito non raggerebbe, ma la loro figlia appena diciassettenne sia stata ammazzata per aver detto "no" al suo assassino? Ipotesi, così come quella di una possibile vendetta a sfondo sessuale, un revenge porn, che in queste ore sono state vagliate dalla squadra mobile e dalla procura dei minori.

Domande tante, certezze nessuna di cosa sia successo prima delle sue ultime ore. Al momento da una parte c'è la versione del ragazzo con il sogno di diventare trapper e accusato di omicidio che ha raccontato la sua verità. Una versione che domani potrebbe raccontare al gip nell'interrogatorio di convalida del suo arresto e che al momento è tutta da confermare sul lato investigativo. Dall'altro la versione dei genitori di Michelle. In mezzo un elemento forse troppo sottovalutato, i cellulari. Andiamo però con ordine.

L'ipotesi che il diciassettenne sia stato aiutato

Il primo punto da chiarire è se il trapper con il vizio del "fumo" sia stato aiutato da qualcuno. 'Misci', secondo il racconto degli amici e di papà Gianluca, non era una ragazza che si sarebbe lasciata sopraffare con facilità. "Picchiava anche noi maschi, per gioco sia chiaro", ha raccontato un amico. Insomma, una giovane donna che sapeva farsi rispettare, anche perché era ben voluta da tutti come in molti ci hanno raccontato.

Eppure secondo quanto ricostruito fino a ora, Michelle è stata colpita da sei fendenti che il giovane avrebbe scagliato con un coltello da cucina. Ferite da arma da taglio al collo, all'addome e alla schiena come emerge primi risultati dall'autopsia svolta presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli.

Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. Papà Gianluca non è d'accordo: "Non è stato solo lui. Chi l'ha aiutato a caricarla lì su quel carrello? Ce ne sono decine di cose che non quadrano. C'è per forza un complice, almeno nell'occultamento del corpo. Lo Stato non deve darmi condoglianze, ma deve dimostrarmelo. Deve stare tutta la vita in galera", ha detto alle telecamere di 'Ore 14' su Raidue. E poi ancora: "Non può aver fatto tutto lui. L'hanno ammazzata di botte e poi finita a coltellate. Mia figlia era troppo forte, si menava pure con i maschi".

Secondo la ricostruzione fatta al momento da chi indaga, il ragazzo però avrebbe agito da solo. Avrebbe commesso il delitto quindi si sarebbe procurato un carrello dal vicino minimarket a 50 metri da casa sua e occultato il corpo. Il 17enne italiano con origini dello Sri Lanka potrebbe aver agito forse in stato di alterazione per avere assunto alcolici e droga. Il tipo di sostanza lo diranno gli esami tossicologici.

La pista del debito

Nelle ultime 24 ore è spuntala pista del debito. Il diciassettenne arrestato per l'omicidio, durante in primo interrogatorio avrebbe dichiarato che tra lui e Michelle c'era un debito di circa 30 euro. Questo, secondo la sua versione, sarebbe il motivo che li avrebbe spinti a litigare e avrebbe portato poi alla morte di lei. Una versione che se il trapper confermerà domani davanti al giudice nell'interrogatorio di convalida, potrebbe diventare una linea difensiva. Anche su questo punto, però, le due linee sono totalmente differenti.

Mamma Daniela, distrutta, su questo è categorica: "Mi fa ridere che la motivazione siano i 30 euro. Per fare l'ultimo viaggio a Napoli, aveva lasciato dei soldi a casa per se stessa 90 euro nel cassetto, la polizia li ha trovati. Era parsimoniosa. Faceva qualche lavoretto per non chiede nulla. Era generosa. Era tornata e aveva fatto regali al fratello e a me", racconta a Raidue. Che i soldi non c'entrino ne è convinta anche la zia: "Noi non crediamo alla storia del debito perché Michelle non aveva proprio ragione di averlo, il debito non esiste. Probabilmente lui si era invaghito di lei".

Secondo quanto risulta a RomaToday Michelle sarebbe andata a casa del giovane per chiarire e rivendicare il dovuto. Da lì sarebbe scoppiata la lite, fino a quando l'assassino non ha impugnato il coltello da cucina, uccidendo la sua coetanea che ha cercato di difendersi.

Il rapporto tra Michelle e il ragazzo accusato dell'omicidio

I due si conoscevano. Questo è assodato. Lo hanno confermato sia gli amici che i genitori di Michelle. Sul tipo di rapporto, invece, c'è da fare luce. "Lui l'ha cercata la mattina dell'omicidio, più di una volta. - ha detto ancora in televisione mamma Daniela - Il 27 giugno, l'ho chiamata e mi ha detto che le rodeva e che non era aria. La mattina stessa dell'omicidio mia sorella l'ha vista con le lacrime agli occhi". Che Michelle piangesse per una questione in sospeso con il ragazzo accusato del suo omicidio? Non è chiaro.

Gli amici e i genitori raccontano che lei, fidanzata da due anni, fosse innamorata del suo fidanzato. Lui, invece, si era lasciato con la sua ex da due mesi. Pensava ancora a lei, i suoi video su TikTok raccontano questo. I due nell'ultimo mese erano diventati molto amici, ma non avevano una relazione. Come riportato già da RomaToday, d'altronde, da subito la pista passionale era stata esclusa, proprio per l'assenza di rapporti intimi tra i due. Gli inquirenti hanno anche smentito ufficialmente quanto trapelato su altri organi di stampa, ovvero che Michelle fosse incinta e che tra i due vi fosse una relazione. Il papà di Michelle, però, su questa ipotesi è deciso: "Lui era innamorato penso, non lo so. Lei lo ha respinto. Aveva premeditato tutto", e ancora: "Lui si era invaghito di lei è stato rifiutato e l'ha aggredita", ha ribadito nonostante la smentita degli inquirenti.

L'ipotesi del revenge porn

Ma allora perché Michelle, che si confidava spesso con il suo miglior amico e con gli fidanzato, non ha detto che quel maledetto mercoledì si stava recando in via Dusmet, dove l'omicidio si è consumato verosimilmente tra le 13 e le 14? L'ultimo contatto il suo amico lo cristallizza alle 12:50, da lì il buio.

Possibile che quel ragazzo sia venuto in possesso di foto hot di Michelle e l'abbia voluta ricattare? Oppure di immagini di qualche amica di Michelle e 'Misci' si sarebbe presentata lì per risolvere la questione? È così che bisognerebbe leggere quelle lacrime e quel "rodimento" descritto da mamma Daniela? Sul punto chi indaga non conferma affatto questa pista. Il padre di 'Misci' anche è chiaro: "Non è possibile che lei abbia fatto foto hot, non era il tipo. Per nulla".

La perizia sui cellulari

Tante ipotesi. Ognuno racconta la sua versione della storia. La polizia e la procura indagano. Al momento analizzano la versione del ragazzo accusato del delitto consapevoli che le risposte saranno altrove, probabilmente nei cellulari. Un lavoro complicato però, almno nell'immediato. Quello di Michelle, al momento, risulterebbe sparito. Dall'analisi dello smartphone di lui, o dal cloud qualora fossero state cancellate le chat, potrebbero arrivare elementi fondamentali. Quante volte la cella di Michelle si è agganciata vicino a quella del trapper dicassettenne, quanti contatti ci sono stati tra i due e cosa sia siano detti. Un esame che, con la giusta perizia, richiederà del tempo, ma che potrebbe raccontare quella verità che Michelle Causo non potrà mai più dire.

Sempre il migliore amico di Michelle, sul punto, ha raccontato un dettaglio singolare: "Martedì sera mi ha scritto dal telefono di un amico chiedendomi di cercare quel ragazzo su Instagram, perché lei non poteva contattarlo. Io non l'ho trovato, ma credo che si siano visti. Una testimone ha detto di aver sentito litigare due persone il giorno prima dell'omicidio, ovvero martedì quando lei lo stava cercando. E l'orario combacia".